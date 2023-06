Gli episodi condannano San Marino, il Kazakistan vince 3-0

Per la quinta volta nella sua storia San Marino ospita lontano dal Titano una gara internazionale. Da Cesena, passando per Bologna e Rimini, la Nazionale questa volta è di scena al Tardini di Parma contro il Kazakistan. San Marino con Elia Benedettini tra i pali, la coppia in attacco è Nanni – Berardi. Avvio brillante degli ospiti che provano con Tagybergen dopo 90 secondi. Titani che sono ben messi in campo e provano anche a creare qualche pericolo in area avversaria. Dopo 18 minuti l'occasione più importante del Kazakistan da inizio gara è di Samorodov, Benedettini devia in angolo. Dall'altra parte il cross di Berardi viene sporcato, diventa un campanile che sbatte contro la traversa. Shatskiy si complica la vita, la palla finisce a Lazzari che prova a piazzare di testa, la conclusione viene respinta. Di là su punizione Tagybergen, centrale, Benedettini in due tempi. La gara è equilibrata e per sbloccare il punteggio ci vuole un errato intervento di Manuel Battistini. Il capitano biancoazzurro colpisce male, la palla resta nella disponibilità di Vorogovskiy che da lì non può sbagliare. Rammarico sammarinese per un episodio che condiziona la sfida, reso ancora più amaro dalla posizione in partenza del giocatore del Molenbeek. Posizione, poi sanata dalla giocata di Battistini che lo rimette di fatto in gioco. Prima della fine tempo una delle cose più belle della partita è la rovesciata di Filippo Berardi che meriterebbe miglior sorte per coraggio e coordinazione. Nella ripresa il Kazakistan riparte all'attacco. Gabyshev controlla e tira, la sfera si stampa contro la traversa, con leggera deviazione, decisiva, di Elia Benedettini. Al 60' altro episodio sfavorevole ai Titani, sul cross dal fondo, la palla finisce contro la mano di Fabbri. Dalla sala var non arriva comunicazione, l'arbitro va a rivedere l'episodio e decide per il calcio di rigore. Dal dischetto Tagybergen raddoppia, Benedettini tocca, ma non basta. Prima della fine di partita il portiere sammarinese si fa trovare due volte pronto. Prima su Kenessov, parata efficace per salvare la porta, poi nel primo di recupero smanaccia sul tiro ravvicinato di Dosmagambetov. Il 2-0 non è però il risultato finale a 30 secondi dalla fine, il tiro di Zainutdinov da dentro l'area vale il tris Kazakistan, sulla palla anche la deviazione di Di Maio, Benedettini non ci arriva. Al Tardini finisce 3-0 per il Kazakistan.