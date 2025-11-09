Goal, occasioni e spettacolo: tra La Fiorita e Folgore è 2-2

Foto: Fsgc/Novelli

In una delle partite più frizzanti della stagione, Folgore e La Fiorita segnano due goal a testa e si prendono un punto ciascuna. A Montecchio si scontrano due filosofie di gioco: da un lato c'è la squadra di Montegiardino, a cui piace amministrare il pallone e lavorare ai fianchi l'avversario, dall'altro c'è quella di Falciano, letale in contropiede e che propone un Pancotti à la Buonocunto, a legare i reparti. Ne esce una gara con continui ribaltamenti di fronte, occasioni e parate.

Il ritmo è altissimo sin da subito e al 7' La Fiorita è già in vantaggio. Mazzotti s'inserisce su calcio d'angolo e insacca in mischia dopo una respinta pazzesca del portiere De Angelis. Neanche due minuti dopo, la Folgore pareggia. Miori, sulla sinistra, salta un avversario e mette in mezzo un pallone su cui arriva Augusto Garcia Rufer, che controlla, rientra e infila Zavoli da due passi.

Le squadre si equivalgono ma quella di Protti – in panchina al posto dello squalificato Ceci – rompe l'equilibrio al 34' quando un errore in costruzione della Folgore regala palla agli avversari. Cicarelli scambia con Affonso al limite, entra in area e buca De Angelis.

Se il primo tempo è vivace, il secondo è un tripudio di occasioni. La Fiorita parte fortissimo, cercando subito la rete del k. o. Prima ci prova Semprini colpendo su angolo, vola De Angelis a negargli la rete. Poi Vitaioli, entrato al posto di Affonso, ha una palla goal colossale su contropiede, servito a centro area da Zaccaria, ma c'è ancora il portiere della Folgore a chiudere la porta in tuffo. L'ultimo di tre interventi di De Angelis arriva su un seguente angolo, respingendo il bolide da fuori di Gasperoni.

La Folgore risponde con una conclusione al volo da fuori area di Pancotti, che strozza un po' troppo il tiro, e poi con un tentativo di Cateni, su cui si oppone Zavoli. Dal seguente angolo nasce un colpo di testa alto di poco di Miori. A metà frazione, la Folgore rischia però di combinare il secondo pasticcio della partita, quando Fall sbaglia un appoggio e regala palla a Olcese, che apre verso destra dove Dormi controlla, rientra e calcia a girare, centrando la traversa.

A goal sbagliato, stavolta corrisponde un goal subito e l'errore è della difesa di Montegiardino. Su un lunghissimo lancio di Brolli, Zavoli esce a vuoto e Garcia Rufer, ancora lui, anticipa portiere e difesa, insaccando di testa dal limite. Con le due squadre entrambe sbilanciate, nel finale i riflettori se li prende Olcese. Prima l'attaccante gira di testa un cross e centra l'incrocio, poi si tuffa in cerca un calcio di rigore, ma l'arbitro non ci casca e fischia per simulazione. Essendo già ammonito, il numero nove riceve anche il secondo giallo e viene espulso.

Non c'è spazio per altre emozioni, finisce 2-2. La Folgore sale a 19 e arriva alla sosta terza in classifica, La Fiorita va a 14 e riaggancia il Cosmos.







