Gol e divertimento: è iniziato il Torneo Internazionale del Titano

Una due giorni di calcio non-stop. Ad Acquaviva si è aperta la prima edizione del Torneo Internazionale del Titano, organizzato proprio dalla Titano Academy. 9 le squadre partecipanti, oltre 100 i ragazzi presenti per la prima fase di questa manifestazione che comprende numerose società del circondario. Oltre alle sammarinesi Tre Fiori e Virtus ci sono anche i romagnoli del Young Santarcangelo, i Delfini Rimini, l'Accademia Rimini, il Sanpaimola, i marchigiani del Sassocorvaro e gli umbri del Campitello, presenti con la squadra A e la squadra B. Un girone all'italiana con partite in programma per tutta la giornata, dalle 9 alle 19.

Al termine di questa fase saranno 5 le formazioni che accederanno alle finali di domani, dove entreranno in gioco anche 3 squadre professionistiche: il Cesena, la Vis Pesaro e la SPAL. Questo a testimonianza di un evento importante e sicuramente pronto ad esplodere nei prossimi anni e magari anche ampliarsi a più regioni italiane. Una giornata di sport, una giornata di divertimento, una giornata di calcio puro. Dove tutte vogliono provare a vincere, sempre nel rispetto dell'avversario. Tra gol di pregevole fattura, tanti sorrisi e anche qualche delusione è quindi iniziato il Torneo Internazionale del Titano. Domani previsto un altro girone all'italiana – con tutte contro tutte - prima della finale 3°/4° posto, la finalissima prevista per le 19.30 e a seguire le premiazioni.