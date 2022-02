CAMPIONATO Gol e spettacolo in Tre Penne-La Fiorita: 3-2 per i gialloblu Montegiardino fa suo il big match e accorcia: ora sono 6 i punti di distacco a favore del Tre Penne che ha anche una partita in più. I biancazzurri vanno due volte in vantaggio con Vandi e Lombardi poi vengono rimontati da Amati, Rinaldi ed Errico.

31 i trofei in campo: Tre Penne-La Fiorita è la “classica” del calcio sammarinese e, come sempre, non tradisce le attese. A festeggiare sono i ragazzi di Lasagni: 3-2 da batticuore e la classifica, in vetta, si accorcia sensibilmente. Eppure è proprio Città a partire meglio: corner di Righini, schema per Gai che va in porta e Vandi è bravo a farsi trovare pronto, intervenire e battere Vivan per il vantaggio. La Fiorita, però, non ci sta e reagisce prontamente: trasformazione magistrale di Amati su punizione. Il 21 gialloblu calcia sul palo di Migani e lo beffa. Parità ristabilita a metà della prima frazione di gioco. Poi vengono assegnati 4 minuti di recupero a causa di un gioco sempre frastagliato e nervoso: tanto che saranno ben 10 gli ammoniti al 90'. All'ultimo secondo il Tre Penne guadagna un altro corner, Lombardi svetta sopra tutti e supera Vivan che tocca ma non basta.

[Banner_Google_ADS]



Città ancora avanti ma solo per 7 minuti. Nella ripresa, infatti, è Danilo Rinaldi a far saltare il banco e siglare il 2-2 risolvendo una mischia in area con un bel mancino all'angolino. Terzo gol tra Tre Penne e Tre Fiori per il capitano gialloblu. Gli uomini di Ceci cercano una reazione immadiata: Genestreti non ci pensa due volte, botta di prima e sfera che sibila a lato. Sull'altro versante Rinaldi trova Guidi solo in mezzo ma il 20 si sostituisce ai difensori biancazzurri e colpisce dalla parte opposta. Poco prima lo stesso Guidi era stato fermato per un fuorigioco dubbioso. Montegiardino – comunque - sembra crederci di più, riempie l'area sul cross basso di Gasperoni e la deviazione decisiva è quella di Errico per il 3-2 che significa “rimonta completata”. Non mancano le proteste in casa Tre Penne per un possibile tocco con il braccio del numero 10. Nel finale saltano gli schemi, alla capolista viene annullato il clamoroso 3-3 per un off-side di Chiurato sulla spizzata di Badalassi mentre Vivan compie un miracolo sul quasi autogol di Gasperoni e blinda il risultato. La Fiorita vince e si conferma bestia nera del Tre Penne: due sconfitte in campionato, entrambe con i gialloblu. Ed ora sono i punti di distacco sono 6 con Rinaldi e compagni che hanno una partita in meno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: