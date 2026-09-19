Gol, spettacolo e divertimento alla 10ª San Marino Special Cup

Una giornata di sport, di calcio e di tanto divertimento. Entra nel vivo l'edizione numero 10 della San Marino Special Cup che – quest'anno – tocca la doppia cifra e torna ad avere un respiro internazionale, con la presenza della squadra del Principato di Monaco. E – proprio in occasione della sfida tra i monegaschi e i padroni di casa di San Marino – sono stati gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva a dare simbolicamente il calcio d'inizio, accompagnati dalla leggenda della Juventus Massimo Bonini. E sotto gli occhi dei Capi di Stato e del Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, le 10 squadre si sono date battaglia a suon di grandi gol e bellissime parate, oltre al divertimento e al rispetto in campo e fuori.

Un sabato dedicato ad un girone all'italiana in cui tutte le formazioni si sono affrontate per poi stabilire gli incontri delle fasi finali di domenica. Oltre alle già citate San Marino e Monaco, fanno parte di questa Special Cup anche Albano Primavera, Associazione Fuorigioco ODV, ASD Calcio Veneto, Insuperabili, Sportinsieme Castellarano, ASD Sport “in” Veneto, Samba Rimini e Parma Special.

Nel corso del pomeriggio è arrivata anche la visita del Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri che non ha fatto mancare tutto il suo sostegno a dei ragazzi speciali, dei veri fuoriclasse.



Nel servizio le parole di alcuni ragazzi che partecipano alla 10^ San Marino Special Cup







