CAMPIONATO SAMMARINESE Goleade di Folgore e Juvenes Dogana all'esordio, vincono anche Domagnano e Fiorentino Falciano batte 5-0 il Murata, 4-0 per i biancorossoblù sul Faetano

Goleade di Folgore e Juvenes Dogana all'esordio, vincono anche Domagnano e Fiorentino.

Il Campionato sammarinese 2026/27 si apre con due goleade: quelle di Folgore e Juvenes Dogana. Nel venerdì sera del primo turno del torneo, le due squadre di Serravalle dominano Murata e Faetano per 5-0 e 4-0. Indirizzata nel giro di un quarto d'ora quella della Folgore, avanti al 2' con Pancotti e già sul 3-0 al 16', con i goal di Augusto e Azael Garcia Rufer, mentre nel finale segnano Malaponti e Pierri. Ci mette di più per chiuderla la Juvenes Dogana, che va in vantaggio al 35' su autogoal di Tugliani e poi dilaga nel finale di gara, tra l'89' e il 93', con la doppietta di Amadori e la rete di Comuniello.

Nelle altre sfide, successi per Domagnano (2-1) e Fiorentino (2-0), propiziati anche da due rigori sbagliati. Il primo è quello di Bua, che impedisce al Cailungo di raggiungere il pari, nel finale, contro i giallorossi, vincenti grazie alle reti di Ambrosini e Valentini (Persichilli a segno per i rossoverdi); il secondo è quello di Molinari, che avrebbe portato sull'1-1 momentaneo la San Marino Academy contro i rossoblù, in goal con Azzurro e Pintore.

I risultati del 1° turno:

Cailungo - Domganano 1-2

Folgore - Murata 5-0

Juvenes Dogana - Faetano 4-0

San Marino Academy U22 - Fiorentino 0-2

Cosmos - Libertas oggi ore 15

San Giovanni - Tre Penne oggi ore 15

Tre Fiori - Pennarossa domenica ore 15

Virtus - La Fiorita domenica ore 15.



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