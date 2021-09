Golinucci-Apezteguia: la Virtus ingrana e supera 2-0 il Cosmos

Era chiamata ad un pronto riscatto e la Virtus di Gigi Bizzotto non ha tradito le attese. I neroverdi ingranano ad inizio ripresa e regolano 2-0 un Cosmos che, dopo il turno di riposo, inizia il proprio campionato con un ko. Primo tempo soporifero con le occasioni che latitano da una parte e dall’altra: dopo 2 minuti é bravo Gregori ad uscire sui piedi di Apezteguia, liberato da una deviazione avversaria su punizione di Sorrentino. Poi Di Addario é decisivo e salva il possibile 1-0 anticipando lo stesso Sorrentino e concedendo ad Acquaviva un misero corner. Con il passare del tempo il Cosmos cresce e si fa pericoloso, soprattutto con Di Addario: qua l’ex Folgore si accentra e calcia, non trovando la porta per questione di centimetri.

É l’ultima chance del primo tempo, il secondo si apre come meglio non si potrebbe per la Virtus: percussione centrale di Alessandro Golinucci, colpo da biliardo all’angolino e Gregori é battuto. Passano solo 5 minuti e Ciacci organizza la ripartenza neroverde, servizio per Apezteguia che apre il piattone e non sbaglia. Ad inizio ripresa gli uomini di Bizzotto chiudono i conti con un uno-due micidiale che spezza le gambe al Cosmos. Potrebbero diventare 3 poco dopo: Angeli fa tutto alla perfezione, se la porta sul mancino ma incoccia sul palo con Gregori immobile. Poi inizia la girandola di cambi ed i ritmi si abbassano: ancora Angeli allarga per il neo-entrato Focaccia che calcia addosso all’estremo difensore gialloverde e non trova il possibile 3-0. Dall’altra parte gli uomini di Fabbri si affidano ai calci piazzati e si lamentano per un possibile calcio di rigore non concesso dal direttore di gara per fallo su Sartini in area. Proteste veementi ma per Ucini si può proseguire, la Virtus amministra fino al 95’ e inizia la propria rincorsa ai piani altissimi della classifica.