EURO 2024 Golinucci e il gol: "Emozione unica, credevamo nel pareggio" Il centrocampista della Virtus, ieri capitano, sottolinea la grande prova prova dei suoi.

È il 29° gol della storia di San Marino quello realizzato da Alessandro Golinucci, autore del momentaneo 1-1 con la Danimarca. La sera del 17 ottobre, lui che sulla maglia porta il 17. "Era destino che quella palla entrasse - ci scherza Golinucci - me la sono trovata lì e ho visto un paio di deviazioni, per fortuna ha toccato la rete. È un'emozione unica, so che sono le solite parole ma sono le uniche che mi vengano in mente, dopo un'emozione del genere. E dopo una partita del genere, perché il gol è venuto dopo una prestazione di squadra che per me è stata tra le migliori dell'ultimo periodo. Ancora non mi rendo conto, ci vorrà un po'. Ci dormirò su, forse, non credo, forse da domani inizierò a pensarci. Segnare un gol è tantissima roba, speravamo poi in un pareggio. Quando eravamo sull'1-1 ci credevamo tanto, anche perché riuscivamo a tenere bene il campo e a chiudere gli spazi, però è andata così. Loro hanno segnato il secondo verso il 70°, ci eravamo un po' fermati perché c'era un giocatore a terra: ci aspettavamo un po' di fair play, però è andata così".

