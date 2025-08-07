CONFERENCE LEAGUE Gori: "Con i piedi per terra, ma liberi di sognare" Alla conferenza della vigilia ha parlato il difensore della Virtus Nicola Gori

"Abbiamo fatto anche qualche viaggio mentale su chi affronteremo dopo, però siamo qui coi piedi per terra, come ho detto prima, massima umiltà. Ci crediamo, perché ci crediamo, però non arriviamo qua a dire che siamo i più forti, che passeremo sicuramente, ci mancherebbe. Come ho detto, partita difficile, ce la metteremo tutta e un pizzico di follia serve sempre per fare anche un piccolo passo di storia".

Al primo turno, quello di Champions, avete sofferto essenzialmente la fisicità degli avversari. Voi eravate all'inizio della stagione. Quanto siete cresciuti adesso sotto questo aspetto?

"Sicuramente abbiamo due o tre settimane in più nelle gambe e questo ci potrà aiutare molto. Anche se abbiamo visto dai video che il Milsami è una squadra bella fisica, quindi sicuramente siamo più in condizione che col Mostar. Però sarà comunque una bella partita".

Avete visto anche che concedono qualcosa dietro?

"Sì, diciamo che almeno nella partita di ritorno con il Buducnost hanno avuto qualche sbavatura. Cerchiamo di fare il massimo per sfruttare quelle poche o molte occasioni, vedremo, che ci capiteranno".

