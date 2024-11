TITANUS MUSEUM Governo e Cons: "Una iniziativa da sostenere e incoraggiare" Al Titanus Museum le parole du Gian Primo Giardi, Rossano Fabbri e Teodoro Lonfernini

Presenti al Titanus Museum il Presidente del Cons Gian Primo Giardi, il Segretario di Stato allo Sport Rossano Fabbri e alla Cultura Teodoro Lonfernini.

"La testimonianza è importantissima sia per onorare coloro che hanno fatto la storia del calcio sammarinese, ma anche testimoniare per le giovani e presenti generazioni che hanno un esempio da seguire" ha detto il Presidente Giardi.

Per il Segretario allo Sport, Fabbri, "un progetto, un'iniziativa davvero interessante, davvero molto molto importante, che racchiude la storia del calcio sanmarinese, che credo che sia uno dei fiori all'occhiello dell'intero panorama dello sport della Repubblica di San Marino. Credo veramente che sia un'iniziativa molto molto bella che unisce lo sport alla cultura e credo che iniziative come queste vadano elogiate, sostenute e specialmente ci si augura che ne arrivino il più possibile. Un aspetto nuovo, entusiasmante dello spaccato turistico del Paese. Tutti potranno conoscere lo sport sanmarinese e credo che queste iniziative vadano davvero elogiate e sostenute".

"Questa sinergia applicata al concetto dell'identità del nostro Paese - ha detto il Segretario alla Cultura Lonfernini - fa muovere in questo caso la cultura, le sedie espositive museali come questo e lo sport perché entrambe hanno quel fattore comune, l'identità. Dobbiamo sempre di più favorire anche come istituzioni questa sinergia tra pubblico e privato. ancora di più quando si manifesta nel racconto della storia del nostro Paese, delle tradizioni e a tutti gli effetti della sua cultura e in questo caso in senso generale ma anche sportivo per cui accogliamo con grande favore questa iniziativa"

