ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Gramellini: "Peccato che il mio gol non sia servito alla squadra" Uno dei migliori in campo a Forlì, il difensore Riccardo Gramellini che ha trovato il gol del pareggio ma non è bastato

Per il difensore del Victor Riccardo Gramellini primo gol in campionato. Soddisfazione sopita dalla sconfitta della squadra. "Mi ricorda quella con il Tropical, abbiamo una settimana di tempo per riprenderci subito nello scontro diretto di domenica, prima di ritorno, e ultima prima della sosta con il Russi".

Nel video la sua intervista

