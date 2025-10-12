Grana: "La partita con l'Albania ha dato motivazioni a tutto il gruppo"

La Nazionale Under 21 di San Marino è arrivata a Pristina dove martedì alle ore 18 affronterà i pari età del Kosovo per il terzo turno valevole per le qualificazioni al Campionato Europeo di categoria. Il Vice Presidente della FSGC Simone Grana, al seguito della squadra, sottolinea la buona prova fatta dalla Nazionale in amichevole con l'Albania, un ottimo viatico per affrontare nel migliore dei modi il Kosovo. "È stata una bella partita. Credo che abbia dato degli degli spunti interessanti al mister in un contesto interessantissimo come lo stadio di Tirana. Io sinceramente ho visto tanti giovani, che hanno fatto una bellissima prestazione". Una squadra in crescendo.

Assenza assolutamente giustificata quella del CT Matteo Cecchetti rientrato in Italia per presenziare al corso Uefa A di Coverciano. Cecchetti, oggi, ripartirà da Bologna per atterrare a Tirana, e da il viaggio in macchina per rientrare con il gruppo squadra a Pristina. Durante l'assenza del CT, la Nazionale Under 21 sarà diretta dal vice Antonio Gespi. "Credo - ha detto Grana - che questo sia uno dei tanti segni del grande rapporto che c'è fra la Federcalcio italiana e la Federcalcio sammarinese."







