Grande attesa per i calendari del campionato sammarinese

La Fiorita sarà ricordata come l'ultima società a vincere il Campionato Sammarinese con lo scontro diretto. Da questa stagione cambia il format: cancellata la finalissima, si laureerà Campione il club che dopo le trenta giornate si troverà in testa alla classifica. Domani sera ore 21 alla Casa del Calcio, il via alla stagione 2022-2023 con calendari di Campionato e Coppa Titano, per la prima volta entrambe le competizioni saranno sponsorizzate. La formula del Campionato prevede che la vincente, oltre a mettersi in bacheca lo scudetto, staccherà il biglietto per i preliminari di Champions. La successiva fase a play-off determinerà la seconda classificata che rappresenterà il calcio sammarinese in Conference League. A livello regolamentare, introdotta la possibilità di portare in distinta fino a 20 giocatori. Le squadre avranno l’obbligo di schierare almeno un giocatore di nazionalità sammarinese. C'è grande attesa dicevamo per una stagione in cui oltre alle solite note: La Fiorita, Tre Penne, Tre Fiori e Folgore, altre stanno provando ad accorciare il gap. Tutto a vantaggio di una maggiore competitività che farebbe diventare sempre più bello e interessante il Campionato Nazionale. Occhi puntati sul Cosmos, lo scorso anno ultimo con soli 5 punti e nessuna vittoria in 30 partite. Un restyling totale con una migrazione cospicua di profili di primissimo piano per un progetto che deve portare la squadra del tecnico Nicola Berardi ad essere subito protagonista. Desta curiosità anche il Cailungo, società capace di convincere il portiere della Nazionale Elia Benedettini a sposarne il progetto, e scivolare dalla Serie C al Campionato Sammarinese, per motivi, da lui stesso, spiegati molto bene alla nostra emittente. Resta favorita ovviamente la squadra detentrice. Una Fiorita data spesso per stanca, capace poi di godere delle critiche ricevute e rispondere, sul campo, a suon di risultati. Una stagione tutta da vivere anche grazie alle produzioni di San Marino RTV che come ogni anno darà visibilità al campionato sammarinese.