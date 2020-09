Grande prestazione dell'U21, la Grecia passa solo di misura

La Nazionale Under 21 registra una delle migliori prestazioni del biennio contro una Grecia ferita ma a caccia di punti qualificazione per l'Europeo di categoria. I problemi per la squadra di Goumas si vedono: possesso palla lento e sterile, il 5-4-1 disegnato da Costantini regge alla grande nonostante qualche brivido. Il primo dopo pochi secondi: Apostolakis imbuca per Kampetsis, destro potente sul primo palo e De Angelis si fa subito trovare pronto. I biancazzurrini, invece, si difendono con ordine e non disdegnano, quando si può, a ripartire in contropiede. Raschi allarga per l'esordiente Piscaglia (classe 2002), autore di una prova maiuscola. Il 9 arriva al limite e calcia, trovando la deviazione con la schiena di Katranis. Dal corner successivo ci prova anche Conti che, però, non inquadra lo specchio della porta. Nel momento migliore di San Marino arriva il vantaggio ellenico: sventagliata di Balogiannis a tagliare tutta la difesa, grande stop a seguire di Emmanoulidis che, a tu per tu con De Angelis, non può sbagliare. 1-0 Grecia, paradossalmente in ripartenza.

L'Under 21 non si disunisce e la difesa a 5 è ordinata. L'ultima chance del primo tempo è il destro da fuori di Vrousai prolungato in corner dal solito De Angelis, la prima della ripresa è il tentativo quasi in fotocopia di Balogiannis dove il portierone sammarinese è ancora attento. Dopo la grande prestazione con la Repubblica Ceca – fino all'infortunio – De Angelis si ripete a distanza di qualche giorno: qua disinnesca bene il tentativo in tuffo di Vrousai. La partita rimane in equilibrio e San Marino prova ad alzare i ritmi: Raschi è sfortunato nella carambola con Diamantis, poi Piscaglia si invola verso la porta e viene atterrato al limite dell'area da Liavas. Il direttore di gara Barcelo lascia correre, Costantini diventa una furia. Negli ultimi minuti l'Under 21 tenta il tutto per tutto, De Angelis tiene a galla i suoi respingendo con i piedi il diagonale del neo-entrato Christopoulos ma, sull'altro versante, Pancotti prima e Raschi poi vengono rimpallati e le speranze si esauriscono definitivamente. La 21 chiude anche in 10 per il secondo giallo sventolato a capitan Cevoli per uno sgambetto a Botos a centrocampo. Resta un po' di rammarico per qualcosa che poteva essere e non è stato: la "banda" Costantini ci riproverà ad ottobre nella doppia sfida contro Croazia e Scozia.