AMICHEVOLE Grandoni: "Abbiamo giocato un'ottima partita". Riccardi: "Un sogno essere allenato da Mou" Il difensore della Nazionale sammarinese Andrea Grandoni è stato uno dei migliori in campo. Alessio Riccardi ha realizzato il gol che ha dato la vittoria alla Nazionale Under 20

Andrea Grandoni è stato uno dei migliori in campo della Nazionale sammarinese contro l'Italia Under 20 di Alberto Bollini. Grandoni, sottolinea la prova di tutta la squadra che ha dato tutto complessivamente nei tre match amichevoli nell'arco di 10 giorni. Ora concentrazione sui prossimi impegni tra cui la partita con Andorra valida per le qualificazioni al Mondiale Qatar 2022. Alessio Riccardi è entrato nella ripresa ed ha realizzato il gol che ha dato la vittoria all'Italia Under 20. Il giovanissimo cresciuto nelle giovanili della Roma farà ritorno a Trigoria dopo il prestito al Pescara. Centrocampista di talento dichiara che sarebbe un sogno farsi allenare da Josè Mourinho.

