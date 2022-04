CAMPIONATO SAMMARINESE Grandoni al 103°, La Fiorita testa di serie n°1 ai playoff Zago si fa male, la partita si ferma per 10' e il lunghissimo recupero si chiude con l'1-0 sul Pennarossa, che assicura ai gialloblu il primato in stagione regolare. Penna agli spareggi.

A Dogana di fatto si va al supplementare, all'ultimo istante del quale La Fiorita si assicura la testa di serie n°1 dei playoff. La zampata al 103° di Grandoni vale l'1-0 sul Pennarossa e a il primato in stagione regolare ai gialloblu, appaiati a un Tre Penne che è sotto negli scontri diretti e nell'ultimo turno è di riposo. Per contro, il mancato successo toglie il Penna dalla corsa al quarto posto, costringendolo agli spareggi.

La Fiorita in realtà il gol vittoria l'aveva trovato già all'8°: Gregori sbroglia un parapiglia in area e scarica per Guidi, controllo, destro e palla che sbatte sulla traversa e rimbalza oltre la linea, l'arbitro però valuta diversamente e si resta in parità. Da qui in poi praticamente nulla, con la conclusione a lato di Halilaj che è il meglio offerto dal resto dei regolamentari.

L'episodio chiave arriva ben lontano dalle porte, al minuto 80: Sanchez a gomito alto da dietro su Zago, un intervento sul quale ci starebbe benissimo il rosso diretto e che lascia stordito l'avversario. Il 7 del Penna resta a terra, prova a rialzarsi ma non ce la fa, sdraiandosi di nuovo immediatamente. Alla fine uscirà in barella, in tutto ciò però si perdono 10' e dunque ne viene fuori il recupero eterno, ulteriormente allungato a causa di qualche altra interruzione. 13' extra che ci vogliono tutti per vedere finalmente un gol: Pancotti ci prova dal limite, c'è una deviazione e Grandoni si inserisce da bomber consumato, anticipando Semprini col tocco che manda La Fiorita ai playoff da prima della classe.

