Grassroots Day a San Marino: si celebra il calcio di base

Nel servizio le parole di Carlo Chiarabini, FSGC - Grassroots Manager

Grassroots, rappresentare la radici – roots – del calcio e al tempo stesso il futuro, grass. È il termine inglese con cui la UEFA definisce tutte le attività relative al calcio di base, celebrate nella UEFA Grassroots Week che quest'anno per la prima volta era in partnership con EA Sports FC Futures. E' l'appuntamento annuale in cui si festeggia l'intera comunità del calcio in tutta Europa e San Marino, ovviamente, non fa eccezione. Nel Vecchio Continente sono milioni di persone a dar vita al gioco più bello del mondo: dai club, allenatori e volontari fino ai bambini e alle bambine che calciano il pallone per la prima volta. Anche in Repubblica il calcio è lo sport più praticato e la Federcalcio sta facendo da anni il possibile per allargare la comunità del calcio di grassroots, vera base del sistema calcistico di ogni paese. E' andato in questo senso l'appuntamento al San Marino Stadium del Grassroots Day, una mattinata dedicata a numerosi bambini - e non solo - che si sono sfidati nell'impianto più importante dello sport biancazzurro. Tanti gol, tante esultanze e sorrisi nella giornata che ha concluso la settimana voluta e organizzata da UEFA e FSGC.

Nel servizio le parole di Carlo Chiarabini, FSGC - Grassroots Manager







