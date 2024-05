FUTSAL Grave incidente per Gabriele Cellarosi, allenatore del Murata Futsal

L'allenatore del Murata Futsal Gabriele Cellarosi è rimasto coinvolto in un incidente stradale nei pressi del casello autostradale di Rimini. Il fatto è accaduto sabato sera, intorno alle 22, quando Cellarosi in sella alla sua moto insieme alla fidanzata si è scontrato con una macchina. Nell'impatto ha riportato diverse fratture mentre la ragazza ha subito la rottura del bacino. Trasportato al Bufalini di Cesena, Cellarosi non è in pericolo di vita ma ne avrà per almeno 40 giorni. Lo società sportiva Murata augura a Gabriele Cellarosi una pronta guarigione.

