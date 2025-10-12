QUALIFICAZIONI MONDIALI Grigoris Kastanos: "Giocato un'ottima partita. Adesso speriamo di vincere contro il Pisa" Il centrocampista della nazionale di Cipro è andato a segno nella sfida contro San Marino. Archiviati gli impegni internazionali si proietta sulla serie A e alla prossima sfida dell'Hellas Verona.

Nel dopo gara la soddisfazione del centrocampista di Cipro e dell'Hellas Verona Kastanos:

"Abbiamo giocato un'ottima partita su un campo difficile perché non era un buon campo, credo. Dovevamo vincere, l'abbiamo vinta, sono felice anche per il gol perché non è mai facile segnare e guardiamo avanti".

Comunque state facendo veramente bene, 1-0 con l'Austria, poi due pareggi, la vittoria contro San Marino o rischiate di chiudere il girone al terzo posto?

"Con il cambio di allenatore sono cambiate molte cose qua, è arrivato, ha portato una buona mentalità che tutti i ragazzi la percepiscono, c'è fiducia e ci sta facendo giocare un grandissimo calcio. Noi giocatori lo seguiamo e lo dobbiamo seguire perché veramente i risultati si vedono, perché non è scontato per Cipro pareggiare con la Bosnia, fare una grande partita con l'Austria e pareggiare anche con la Romania. Oggi dovevamo vincere, l'abbiamo vinta, a novembre abbiamo l'ultima partita e speriamo che finisca un girone buono perché non è scontato, come ho detto prima finire con 9 o 11 punti".

Tu sei il giocatore più importante della tua nazionale, per il tuo curriculum, per la tua carriera, quanto ti ha dato la Serie A?

"Tanto, tantissimo, sono veramente orgoglioso di giocare in un campionato come la Serie A, uno dei campionati più difficili del mondo. Sono un giocatore che tanti ragazzi vogliono diventare e questo è veramente un orgoglio per me, però ho 27 anni, non sono neanche vecchio e ho ancora tanto da dimostrare e partita dopo partita cercherò sempre di dare il massimo per la mia nazionale".

Adesso la nazionale l'archiviamo, c'è di nuovo il campionato, avete una partita contro il Pisa importantissima.

"Tutte le partite in Serie A sono importanti, sono complicate, a Verona lottiamo ogni anno per raggiungere un obiettivo come la salvezza e ogni partita è una battaglia, come lo sarà sabato contro il Pisa e speriamo che arrivano anche i primi tre punti".

