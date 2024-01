CAMPIONATO Gueye e Hirsch rimontano il Murata: il Fiorentino vince 2-1 Nonostante il momentaneo vantaggio firmato Toccaceli, il Fiorentino vince in rimonta e batte il Murata con la punizione di Gueye e il gran gol di Hirsch. Vittoria importante in ottica play-off per i rossoblu di Camillini che salgono a quota 17,

Morto un papa se ne fa un altro. E il Fiorentino, partito Niang, ha ritrovato un Josè Adolfo Hirsch in grandissimo spolvero. Una vittoria fondamentale per i ragazzi di Michele Camillini che superano 2-1 in rimonta il Murata e portano a casa 3 punti di importanza vitale, in ottica play-off. Poche le occasioni del primo tempo, ma quelle che ci sono, sono tutte gol. Partono meglio i bianconeri di Beppe Angelini: sul cross dalla sinistra, Abdoulaye Gueye mette fuori e Alex Toccaceli si coordina dal limite trovando l'eurogol. La sfera bacia la traversa e s'insacca, con Simone Benedettini che non può nulla. Il Murata la sblocca prima del quarto d'ora ma, appena 5 minuti più tardi, il Fiorentino torna in quota: Gega prende il pallone ma il direttore di gara assegna comunque il calcio di punizione. E Gueye – da fermo – vede il suo omonimo in porta compiere il passo dietro la barriera, e allora lo beffa sul suo palo. Botta rasoterra e al 18' è già 1-1. Il Fiorentino torna a chiudersi e a ripartire in contropiede: Hirsch scatta in posizione regolare secondo l'assistente - ma c'è più di un dubbio - mette a sedere Grieco prima, Gueye poi e deposita in rete con la porta sguarnita. Pezzo di bravura di “Ofo” e i rossoblu rimontano, già nel primo tempo.

E nel secondo completano l'opera perché il Murata è spento e commette troppi errori nel tentativo di recuperare. Di chance ce ne sono pochissime: la più importante è quella che capita sui piedi di Filipe Rodrigues dopo la smanacciata di Benedettini. Il 98 però calcia alto da ottima posizione. La partita si accende e c'è anche un accenno di rissa ai -10. Il neo-entrato Matteoni mette dentro dalla trequarti e per poco non beffa l'estremo difensore avversario, palla sopra la traversa non di molto. L'ultimo tentativo disperato con la rovesciata di Ferraro, larga. Il Fiorentino festeggia la seconda vittoria consecutiva, il Murata recrimina per gli episodi e si ferma.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: