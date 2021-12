COPPA TITANO Guidi-gol e La Fiorita è in semifinale: 1-0 al Faetano Dopo il 3-0 dell'andata Montegiardino concede il bis e supera i gialloblu anche nella gara di ritorno. Successo di misura nel "derby del Marano": decide il gol di Tommaso Guidi al 33'. La Fiorita ora incontrerà il Tre Fiori in semifinale di Coppa Titano.

Recuperare uno svantaggio di 3 reti era una montagna troppo alta da scalare per il Faetano. Soprattutto se, di fronte, hai La Fiorita campione in carica. E, così, Montegiardino fa suo anche il secondo round del “derby del Marano” garantendosi l'accesso alle semifinali di Coppa Titano. Errico ci prova da calcio di punizione, palla che si abbassa troppo tardi. Qualche istante dopo Zulli serve Guidi solo in area, Tomassoni prova a recuperare anche con il fisico e per il direttore di gara non ci sono gli estremi per il penalty. Poco cambia, i gialloblu trovano comunque il vantaggio alla mezz'ora: Zafferani scippa la sfera a Mattia Giardi e serve lo stesso Guidi che si allarga sulla destra e calcia in diagonale con Rossi che non ci arriva. La Fiorita va sull'1-0 grazie al centro dell'ex San Marino Calcio. Il Faetano del primo tempo è tutto nella punizione di Palazzi, smanacciata in qualche modo da Vivan.

Con risultato e qualificazione già in cassaforte per gli uomini di Oscar Lasagni, i ritmi calano vistosamente nella ripresa: il Faetano resta anche in inferiorità numerica per il cartellino rosso sventolato a Luca Rossi con il portiere gialloblu che ferma come può Danilo Rinaldi ma sfiora il gol del possibile 1-1 ancora con Palazzi e ancora su piazzato, fuori di pochissimo. 4 gol fatti e nessuno subito nei quarti: la marcia de La Fiorita verso la riconferma in Coppa prosegue.

