Guidi porta avanti un ottimo Tre Penne, poi il Floriana cala il tris (3-1)

L'idea era quella di giocarsela e infatti il Tre Penne se la gioca alla grande. Ha il tempo e il privilegio anche di segnare, di sognare, solo che tutto dura troppo poco e alla fine esce un 3-1 penalizzante nella forma e nella sostanza. Berardi azzecca modulo, uomini, atteggiamento.

Città difende alta perché pur di ripartire qualcosa bisogna concedere. E' un rischio calcolato e comunque non sono né tante né limpide le occasioni del Floriana. Migani quando serve c'è, mentre di là c'è anche il collega quando Tommy Guidi aveva mirato e trovato l'angolo basso. I ritmi non sono indiavolati, ma nemmeno così compassati come il caldo disumano lascerebbe presagire. Se la partita si lascia guardare nel primo tempo, nel secondo esplode letteralmente.

Nemmeno un minuto e Guidi ha sui piedi la palla del vantaggio, sembrava gol, appuntamento rimandato di un paio di minuti. E' il solito vivacissimo Guidi che dopo averlo sfiorato due volte, adesso lo fa davvero. E' un vantaggio meritato che potrebbe anche segnare la doppia sfida se solo arrivasse il secondo.

E' questo lo spirito che ha animato il Tre Penne in odor di impresa che ha perso lucidità e misure in fase difensiva. Kwoko di testa sull'uscita di Migani fa 1-1, Vella dal limite firma il sorpasso e i 7 minuti di fuoco finiscono con l'estirada volante di Dos Santos. Poi tutto si normalizza, Migani fa un'altra parata e finisce in un clima tropicale con un caldo che sembra mezzogiorno e la banda che va ruota libera da “Bella Ciao” a “Gam Gam” passando per “Go West”. Paese che vai, usanza che trovi, ma quando il calcio è una festa regala sempre l'idea di essere nel posto giusto.