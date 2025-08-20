TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:32 Alchimialchimie, torna l'evento dedicato a Cagliostro nel centro storico di San Leo 19:29 L'ultimo saluto a Pippo Baudo: amore e commozione ai funerali del re della tv 19:11 100 anni dalla nascita di don Benzi: tre giornate per ricordare il “sacerdote dalla tonaca lisa” 18:23 MO: Israele approva piano di insediamenti che taglia in due la Cisgiordania. Addio Stato di Palestina? 18:11 Il leader del Pdcs Venturini soddisfatto dopo un anno del nuovo Governo 17:59 Guiducci: "Abbiamo entusiasmo e voglia per provarci ancora" 17:55 Sole anche a Kopavogur: è l'estate calda della Virtus 17:40 La "Diva" divenuta "Divina" 16:15 Ente Cassa di Faetano replica a Giuseppe Morganti: "Sta danneggiando l'immagine della Banca"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

Guiducci: "Abbiamo entusiasmo e voglia per provarci ancora"

di Roberto Chiesa
20 ago 2025
Intervista a Matteo Guiducci
Intervista a Matteo Guiducci

Matteo Guiducci, Direttore Sportivo Virtus:

"Qualche infortunio da parte di Piscaglia che aveva avuto l'andata e di Rinaldi, poi le scorie e la fatica penso che ormai le abbiamo superate perché l'entusiasmo che ha portato la partita di giovedì sicuramente ha risolto tanti problemi".

Come si affronta una partita una settimana dopo aver scritto la storia?

"Si affronta con il solito nostro entusiasmo, sappiamo che sarà molto difficile, sappiamo che dovremo fare un'ulteriore impresa ma come ci diciamo da giorni sognare non costa nulla e secondo me abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi anche in campo europeo abbiamo visto che facendo le nostre cose che siamo abituati a fare anche durante l'anno con una certa attenzione si possono anche replicare e abbiamo la voglia di provarci anche domani sera".

Parlando di avversari quanto si alza l'asticella rispetto al Milsami?

"Diciamo che l'aspetto fisico è ancora una volta l'aspetto importante nel senso che sono alla ventunesima giornata di campionato giocano un calcio molto fisico da squadra nordica quindi la paura è la prestanza fisica dopo anche loro abbiamo visto che qualcosa possono concedere e noi dovremmo essere bravi come l'altra volta a poter sfruttare quelle occasioni".





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.