Guiducci: "Abbiamo entusiasmo e voglia per provarci ancora"

Intervista a Matteo Guiducci

Matteo Guiducci, Direttore Sportivo Virtus:

"Qualche infortunio da parte di Piscaglia che aveva avuto l'andata e di Rinaldi, poi le scorie e la fatica penso che ormai le abbiamo superate perché l'entusiasmo che ha portato la partita di giovedì sicuramente ha risolto tanti problemi".

Come si affronta una partita una settimana dopo aver scritto la storia?

"Si affronta con il solito nostro entusiasmo, sappiamo che sarà molto difficile, sappiamo che dovremo fare un'ulteriore impresa ma come ci diciamo da giorni sognare non costa nulla e secondo me abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi anche in campo europeo abbiamo visto che facendo le nostre cose che siamo abituati a fare anche durante l'anno con una certa attenzione si possono anche replicare e abbiamo la voglia di provarci anche domani sera".

Parlando di avversari quanto si alza l'asticella rispetto al Milsami?

"Diciamo che l'aspetto fisico è ancora una volta l'aspetto importante nel senso che sono alla ventunesima giornata di campionato giocano un calcio molto fisico da squadra nordica quindi la paura è la prestanza fisica dopo anche loro abbiamo visto che qualcosa possono concedere e noi dovremmo essere bravi come l'altra volta a poter sfruttare quelle occasioni".









