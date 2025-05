Guiducci: "Bello vedere questi ragazzi esultare così. Tutti confermati con qualche innesto"

Matteo Guiducci DS Virtus:

"Sono un gruppo di ragazzi fantastici, il segreto è sempre lì, la squadra può essere fatta di tanti valori ma quello principale rimane il gruppo. Quello che si è formato in questi anni ha portato a questi risultati sul campo".

Una Virtus che dà l'impressione di non accontentarsi mai?

"È una Virtus che non si deve accontentare mai perché noi vogliamo riprovare sempre queste emozioni, i sacrifici che facciamo tutti durante il periodo della stagione sono poi ripagati da queste serate, da queste emozioni e le emozioni che provi appunto quando vinci ti danno una forza in più, per affrontare queste partite".

È una Virtus che strappa campionato, che strappa la Coppa Titano, piglia tutto, come si fa a migliorare una squadra del genere?

"Intanto confermando tutti che è quello che noi abbiamo già iniziato a fare perché comunque ripeto la forza del gruppo poi va puntellato con qualche nuovo innesto che ci deve portare sempre quella nuova voglia di spingere sempre al massimo e far sì che nessuno di questi sia contenta dei risultati che abbiamo ottenuto".