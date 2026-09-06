CAMPIONATO SAMMARINESE Hassler da impazzire: tripletta e assist, il Murata torna a vincere dopo 11 mesi Il nuovo numero 10 dei bianconeri demolisce il Pennarossa, che va avanti con Abouzziane, ma poi crolla

Un 20enne parso fuori categoria per il Campionato sammarinese regala al Murata i primi tre punti della stagione, nonché la prima vittoria nel torneo dopo quasi 11 mesi. Nella seconda giornata, i bianconeri battono 4-1 il Pennarossa e la firma sulla gara, con inchiostro indelebile, la mette Luca Hassler, autore di tre goal e di un assist.

La partita, in realtà, era cominciata con altre premesse: Chiesanuova ad attaccare, la squadra di Tarini a difendere, ma anche a subire l'1-0 dopo otto minuti, quando Abouzziane salta di netto Peri, rientra e la insacca sul secondo palo. Per mezzora, il Murata produce solo un'occasione, creata in solitaria da Pasolini e chiusa da una parata di Manzaroli, poi però il Pennarossa commette una serie di errori e regala agli avversari la palla del pareggio. Si parte da una rimessa regalata, si prosegue con uno svarione difensivo e si conclude con Capriotti lasciato tutto libero di concludere dal centro dell'area: l'attaccante non se lo fa ripetere, mettendo la palla in buca d'angolo.

Passano neanche due minuti e il risultato è già ribaltato. Stavolta non ci sono errori particolari, ma una serpentina da slalomista speciale di Hassler, che si mette in tasca, uno dopo l'altro, tutti i difensori e anche il portiere del Pennarossa, prima di appoggiare in porta il 2-1. A questo punto, Chiesanuova sbanda e perde il controllo della partita, anche se a ridosso dell'intervallo ci sarebbe una palla goal per Mema, nata da un rimpallo, disinnescata da Olivieri.

Se il primo tempo si era chiuso male, per i biancorossi, il secondo si apre peggio. Ancora Hassler, come una furia, al quarto minuto allarga il divario andando in fuga per la vittoria, su verticalizzazione dalla difesa e chiudendo l'azione con uno scavetto. Costantini le tenta tutte, effettuando tre cambi e ridando un po' di verve alla propria squadra, che crea due opportunità in rapida sequenza. Prima Mema gira da centro area, Olivieri respinge e poi toglie la palla dai piedi di Calderone, dopo Belward rientra da destra, calcia nonostante sia fuori equilibrio e sfiora l'incrocio dei pali.

Poi, però, il Murata stringe le maglie e il Pennarossa non sfonda più. Anzi, un altro errore porta addirittura al 4-1 bianconero. Con chi? Neanche a dirlo, con Hassler, in contropiede, condotto dal neoentrato Piantkivskyy e concluso, di nuovo con un tocco sotto, dal numero 10, che poi fa il gesto del 3, a indicare la tripletta, verso la fotocamera. La gara, di fatto, si chiude qui e, seppur ci sia ancora tempo per un tentativo – finito alto – di Maltoni, il punteggio resta invariato. Vince il Murata, che si sblocca dopo una vita, perde ancora il Pennarossa e i nove goal subiti in due partite, ora, lasciano tanti pensieri a Chiesanuova.

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