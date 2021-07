CHAMPIONS LEAGUE Hibernians ko 2-0 contro il Flora: chi esce trova la Folgore

Si avvicina sempre più l'ipotesi Hibernians per quanto riguarda gli avversari della Folgore nel secondo turno di qualificazione di Conference League. La squadra maltese è stata infatti sconfitta 2-0 dagli estoni del Flora Tallinn nella gara d'andata del primo turno di qualificazione in Champions League. Martedì 13 è in programma il ritorno a Malta mentre la Folgore giocherà i prossimi 20 e 27 luglio.

