I Capi di Stato inaugurano la Special Cup

La "naturalezza" degli atleti speciali non si riferisce a una caratteristica fisica innata, ma piuttosto alla loro capacità di esprimere autenticità e gioia nello sport, trovando la forza di affrontare sfide continue e di superare limiti, sia personali che sociali. È la loro dedizione, passione e coraggio nel praticare sport, indipendentemente dal livello di abilità, a rendere la loro partecipazione un'esperienza autentica e preziosa. Tutto questo impreziosito da una splendida giornata di sole e soprattutto dalla sensibilità dei Capi di Stato della Repubblica di San Marino Denise Bronzetti e Italo Righi arrivati a Fonte dell'Ovo anche in anticipo per non mancare alla competizione che terminerà domani con le finali.

Filiberto Felici, presidente FSSS: "Questa è la nona edizione e abbiamo nove squadre. Quest'anno ce la giocheremo come San Marino, ma noi lo sappiamo che la medaglia non è la priorità per noi, ma è quella di far divertire queste ragazze e dare a loro l'opportunità di giocare assieme e divertirsi. Faccio un appello: cerchiamo volontari durante l'anno che si alterneranno in piscina o nei campi di atletica, al bocciodromo. Abbiamo bisogno di risorse sammarinesi, giovani, ragazzi e ragazzi. Vi faremo trascorrere dei pomeriggi molto divertenti."

Marco Tura, presidente FSGC: "Noi vogliamo e abbiamo intenzione di migliorare la nostra collaborazione con la Federazione Sport Speciali perché loro per noi sono un esempio strepitoso e e stavamo già parlando prima col loro presidente di un'eventuale possibilità di coinvolgere anche le istituzioni internazionali. È stato fatto in passato, magari portare qualche vecchia gloria del calcio mondiale qui sarebbe una cosa eccezionale".







