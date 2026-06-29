I club impegnati nelle Coppe Europee ricevuti dai Capitani Reggenti

Un appuntamento istituzionale che si rinnova anno dopo anno, a conferma della vicinanza delle istituzioni sammarinesi ai club chiamati a rappresentare il Titano nelle competizioni europee. A Palazzo Valloni i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva hanno ricevuto i rappresentanti di Tre Fiori, La Fiorita, Virtus e Murata Futsal, in vista dei prossimi impegni internazionali. Il Tre Fiori sarà impegnato in Champions League, Virtus e La Fiorita in Conference League, mentre il Murata Futsal prenderà parte alla UEFA Futsal Champions League. Quattro squadre che rappresentano l'eccellenza del calcio biancazzurro e che saranno chiamate a portare in alto i colori della Repubblica sui campi d'Europa. Un ruolo che va oltre il risultato sportivo, come hanno sottolineato i Capitani Reggenti nel loro saluto: «Porterete oltre i confini la nostra storia, la nostra cultura e quel senso di tenacia e resilienza che da sempre contraddistinguono la nostra comunità». Alla tradizionale udienza che precede l'avvio delle campagne europee erano presenti anche il presidente del CONS Christian Forcellini, il presidente della FSGC Marco Tura, il segretario generale Luigi Zafferani e il Segretario di Stato per lo Sport Rossano Fabbri.

(Nel video l'intervista con il Segretario di Stato Rossano Fabbri)







