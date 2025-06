I complimenti a San Marino di Saric e Dzeko: "Abbiamo fatto tanta fatica"

Nel video le interviste

Dario Saric (centrocampista):

"È stata una gran fatica, ti dico, loro comunque giocano bene, hanno idee. Ti dico, sicuramente i 40 gradi non hanno aiutato perché veramente oggi era un caldo atroce alle tre di pomeriggio. Ed è stata una partita un po' così, poi alla fine è venuta fuori la qualità di Dzeko che voglio dire è un giocatore elite e l'ha risolta. Quando la decide un campione è anche il bello del calcio. Diciamo che se gioca dove ha giocato e ha fatto la carriera che ha fatto c'è un motivo, si vede. E siamo fortunati noi ad avercelo perché chiaramente oggi, sai, tra un po' di turn over, il caldo così, è stata una partita brutta dal nostro punto di vista e quindi poi quando è entrato e riesce a risolverla in venti minuti ti fa capire anche il tipo di giocatore che è, il peso che ha".

Edin Dzeko (attaccante):

L'importante era vincere perché siete in corsa verso il mondiale, però quanta fatica con San Marino?

"Tantissima, anche troppa, però alla fine conta il risultato che abbiamo messo dentro. Sicuramente giocare alle tre non è non è il massimo in questo momento anche perché era caldissimo per tutte le due squadre però alla fine ce l'abbiamo fatta. San Marino ci ha messo in difficoltà, si vede che è una squadra organizzata e che anno dopo anno sta migliorando".

L'ultima cosa che ti chiedo, abbiamo letto sui giornali italiani che potremmo rivederti in Italia con la maglia del Bologna?

"Quanto c'è di vero in quello che abbiamo letto? Vediamo, adesso per me era importante vincere questa partita di oggi, ce l'abbiamo fatta. Adesso vado a riposare un po' in vacanza che mi serve e poi vediamo cosa ci porta del futuro".