I convocati del Belgio per le sfide con San Marino e Scozia

Il Belgio ha diramato le convocazioni per la doppia sfida con San Marino e Scozia, match validi per le qualificazioni ad Euro2020. Tantissimi i campioni che scenderanno in campo allo Stadium venerdì 6 settembre.

Questa la lista del ct Roberto Martínez:

Portieri: Koen Casteels (Wolfsburg/Dui), Thibaut Courtois (Real Madrid/Spa), Simon Mignolet (Club Brugge), Matz Sels (Straatsburg/Fra).

Difensori: Toby Alderweireld (Tottenham Hotspur/Eng), Jason Denayer (Lyon/Fra), Leander Dendoncker (Wolverhampton/Eng), Brandon Mechele (Club Brugge), Thomas Vermaelen (Vissel Kobe/Jap), Jan Vertonghen (Tottenham Hotspur/Eng), Thomas Meunier (Paris Saint-Germain/Fra).

Centrocampisti: Yannick Carrasco (Dalian Yifang/Chn), Nacer Chadli (Anderlecht), Kevin De Bruyne (Manchester City/Eng), Dennis Praet (Leicester City/Eng), Youri Tielemans (Leicester City/Eng), Hans Vanaken (Club Brugge), Yari Verschaeren (Anderlecht), Leandro Trossard (Brighton & Hove Albio/Eng).

Attaccanti: Michy Batshuayi (Chelsea/Eng), Christian Benteke (Crystal Palace/Eng), Eden Hazard (Real Madrid/Spa), Thorgan Hazard (Borussia Dortmund/Dui), Adnan Januzaj (Real Sociedad/Spa), Romelu Lukaku (Inter/Ita), Dries Mertens (Napoli/Ita), Divock Origi (Liverpool/Eng), Benito Raman (Schalke 04/Dui).