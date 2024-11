NATIONS LEAGUE I convocati del Liechtenstein per la sfida con San Marino Il ct Konrad Fünfstück ha diramato la lista dei giocatori per le sfide contro Malta (15 novembre) e San Marino del 18 novembre con diretta su San Marino RTV.

In vista dei prossimi due impegni internazionali contro Malta, in amichevole e San Marino, in Nations League, il ct del Liechtenstein Konrad Fünfstück ha diramato la lista dei 23 convocati per le due partite, ai quali sono stati aggiunti anche sei riserve:

Portieri:

Benjamin Buchel, Gabriel Foser, Lorenzo Lo Russo

Difensori:

Niklas Beck, Maximilian Goppel, Andreas Malin, Martin Marxer, Felix Oberwaditzer, Lars Traber, Sandro Wieser

Centrocampisti:

Marcel Buchel, Alessio Hasler, Nicolas Hasler, Kenny Kindle, Simon Luchinger, Livio Meier, Aron Sele, Fabio Wolfinger, Sandro Wolfinger

Attaccanti:

Fabio Luque Notaro, Philipp Ospelt, Ferhat Saglam, Dennis Salanovic

Riserve:

Jonas Beck, Lukas Graber, Liam Kranz, Andrin Netzer, Severin Schlegel, Emanuel Zund

