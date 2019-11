I convocati della Russia per la sfida di San Marino

Il ct Stanislav Čerčesov ha diramato la lista dei convocati per le ultime due partite valide per il girone di qualificazione a Euro 2020. La Russia giocherà contro il Belgio sabato a San Pietroburgo, poi martedì 19 novembre a San Marino. Tra i convocati anche il quattro giocatori della Lokomotiv che questa settimana erano in campo in Champions League contro la Juventus, si tratta del portiere Guilherme e dei centrocampisti Barinov, Zhemaletdinov e Miranchuk. Ci sarà anche l'attaccante dello Zenit Dzyuba, che nella gara di andata aveva realizzato 4 reti a San Marino, contribuendo al 9-0 finale, che rappresenta la miglior vittoria di sempre della nazionale russa.

Portieri:

Guilherme (Lokomotiv), Soslan Dzhanaev (Sochi), Anton Shunin (Dinamo Moskva)

Difensori:

Maksim Belyaev (Arsenal Tula), Georgi Dzhikiya (Spartak Moskva), Vyacheslav Karavaev (Zenit), Fedor Kudryashov (Sochi), Sergei Petrov (Krasnodar), Andrei Semenov (Akhmat), Mario Fernandes (CSKA), Dmitri Chistyakov (Rostov).

Centrocampisti:

Zelimkhan Bakaev (Spartak Moskva), Dmitri Barinov (Lokomotiv), Aleksandr Golovin (Monaco), Alexei Ionov (Rostov), Magomed Ozdoev (Zenit), Yuri Zhirkov (Zenit), Daler Kuzyaev (Zenit), Aleksandr Erokhin (Zenit), Roman Zobnin (Spartak Moskva), Rifat Zhemaletdinov (Lokomotiv), Alexei Miranchuk (Lokomotiv), Daniil Fomin (Ufa)

Attaccanti:

Artem Dzyuba (Zenit), Nikolai Komlichenko (Mlada Boleslav).