NATIONS LEAGUE I convocati di Andorra per le partite contro Moldova e San Marino Il 13 ottobre, i pirenaici riceveranno in amichevole i biancazzurri di Cevoli.

I convocati di Andorra per le partite contro Moldova e San Marino.

Il CT di Andorra Koldo Alvarez ha diramato la lista dei convocati per la sfida di Nations League contro la Moldova e per l'amichevole contro San Marino, in programma il 13 ottobre.

Portieri: Iker Alvarez, Josep Antoni, Xisco Pires



Difensori: Adri da Cunha, Èric de Pablos, Cristian Garcia, Marc Garcia, Joel Guillén, Max Llovera, Ian Olivera, Kiko Pomares, Moi San Nicolas

Centrocampisti: Lluis Blanco, Joan Cervos, Marc Pujol, João Teixeira, Marc Vales, Èric Vales

Attaccanti: Ricard Fernandez ,Izan Fernandez, Alex Martinez, Albert Rosas, Aaron Sanchez

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: