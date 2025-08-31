I convocati di Emilio De Leo per l'amichevole contro San Marino
Il ct di Malta ha diramato la lista dei giocatori per i prossimi due impegni internaizionali. Tra i convocati anche il difensore del Sorrento Kurt Shaw.
Anche il ct di Malta, Emilio De Leo, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per la doppia sfida contro la Lituania (qualificazioni mondiali) e San Marino (amichevole in diretta su San Marino RTV, martedì 9 settembre):
Portieri:
Henry Bonello (Ħamrun Spartans FC), Rashed Al Tumi (Sliema Wanderers FC), James Sissons (Chesterfield FC - ENG)
Difensori:
Zach Muscat (Chaves FC - POR), Juan Carlos Corbalan (Marsaxlokk FC), Kurt Shaw (Sorrento FC – ITA), Enrico Pepe (Marsaxlokk FC), Jean Borg (Sliema Wanderers FC), Gabriel Mentz (Gżira United FC), Kean Scicluna (Żabbar St Patrick FC), Ryan Camenzuli (Ħamrun Spartans FC), Myles Beerman (Sliema Wanderers FC)
Centrocampista:
Matthew Guillaumier (Panserraikos FC - GRE), Brandon Diego Paiber (Valletta FC), Alexander Satariano (Athens Kallithea FC - GRE), Jake Azzopardi (Valletta FC), Jake Grech (Floriana FC), Yannick Yankam (Valletta FC), Jake Brimmer (Auckland FC – AUS), Adam Magri Overend (Sliema Wanderers FC)
Attaccanti:
Joseph E. Mbong (Ħamrun Spartans FC), Jodi Jones (Notts County FC – ENG), Paul Mbong (FK Čukarički – SRB), Ilyas Chouaref (Sion FC – SUI), Irvin Cardona (AS Saint-Étienne – FRA), Kyrian Nwoko (Sliema Wanderers FC), Keyon Ewurum (Valletta FC), Kemar Reid (Birkirkara FC)
[Banner_Google_ADS]