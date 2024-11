NATIONS LEAGUE I convocati di Gibilterra per la sfida con San Marino Il ct Julio Ribas ha diramato la lista dei giocatori per le sfide contro San Marino (15 novembre) e Moldavia.

I convocati di Gibilterra per la sfida con San Marino.

Il ct di Gibilterra Julio Ribas ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime due partite internazionali, contro San Marino per la Nations League (15 novembre), e Moldavia (19 novembre), in amichevole.

Portieri:

Banda Bradly, Lopez Christian, Victor Harry

Difensori:

Annesley Louie, Chipolina Joseph, Jolley Ethan, Lopez Bernardo, Mouelhi Aymen, Olivero Jayce, Ronco Kevagn, Santos Ethan

Centrocampisti:

Britto Ethan, De Haro Evan, Pozo Nicholas, Ronan Kian, Ruiz Michael, Scanlon James, Torrilla Graeme, Walker Liam

Attaccanti:

Bartolo Jaiden, Casciaro Lee, De Barr Tjay, El Hmidi Ayoub, Jessop Liam

