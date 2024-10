NAZIONALE I convocati di Gibilterra per la sfida contro San Marino La sfida di Nations League è in programma per giovedì 10 ottobre con diretta su San Marino RTV.

ll commissario tecnico di Gibilterra, Julio Ribas, ha annunciato la lista dei 23 giocatori convocati per le due partite della UEFA Nations League di ottobre, in casa contro San Marino e in trasferta contro il Liechtenstein. Ci sono tre novità nella squadra che ha battuto Andorra e pareggiato contro il Liechtenstein a settembre: Jaylan Hankins, Kevagn Ronco e Kian Ronan sostituiscono Dayle Coleing, Joseph Chipolina e Julian Valarino:

Portieri:



Banda, Hankins, Lopez

Difensori:

Annesley, Jolley, Lopes, Olivero, Ronco, Santos

Centrocampisti:

Bent, Britto, De Haro, Pozo, Ronan, Ruiz, Scanlon, Torrilla, Walker

Attaccanti:

Bartolo, Casciaro, De Barr, El Hmidi, Jessop

Sarà una partita di certo speciale per Kian Ronan e Graeme Torilla, che proprio contro San Marino, nella gara di Nations League giocata a Gibilterra il 5 settembre del 2020 avevano debuttano in nazionale. Ancor di più per Torilla che aveva segnato nella gara di esordio la rete della vittoria con un colpo di testa.



18 dei 23 convocati dal ct Julio Ribas giocano nel campionato di Gibilterra. Dei restanti cinque, quattro in Inghilterra e uno in Tunisia. Nello specifico Kian Ronan (King's Lynn Town, sesta serie), James Scanlon (Manchester United under 18), Jaiden Bartolo (Wycombe Wanderers, terza serie), Liam Jessop (Chesterfield, quarta serie). Gioca con il Gabès nella serie A della Tunisia il 24enne Ayoub El Hmidi.

