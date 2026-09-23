TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

I convocati di Rolando Maran per la sfida contro San Marino

C'è anche l'attaccante del Cesena Cristian Shpendi

23 set 2026
Rolando Maran, ct dell'Albania (Foto: fshf)
Rolando Maran, ct dell'Albania (Foto: fshf)

Ecco la lista dei convocati di Rolando Maran per la Nations League:

Portieri:

Etrit Berisha,

Alen Sherri,

Mario Dajsinani

Simon Simoni

Difensori:

Berat Gjimshiti

Ardian Ismajli

Marash Kumbulla

Klisman Cake

Samuele Sina

Mario Mitaj

Naser Aliji

Stavro Pilo

Elseid Hysaj

Ivan Balliu

Centrocampisti:

Kristjan Asllani

Ylber Ramadani

Juljan Shehu

Feta Fetai

Luis Hasa

Adrion Pajaziti

Arbër Hoxha

Taulant Seferi

Anis Mehmeti

Ernest Muçi

Sabah Kerjota

Attaccanti:

Rey Manaj

Mirlind Daku

Myrto Uzuni

Cristian Shpendi




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.