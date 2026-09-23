I convocati di Rolando Maran per la sfida contro San Marino

Ecco la lista dei convocati di Rolando Maran per la Nations League:
Portieri:
Etrit Berisha,
Alen Sherri,
Mario Dajsinani
Simon Simoni
Difensori:
Berat Gjimshiti
Ardian Ismajli
Marash Kumbulla
Klisman Cake
Samuele Sina
Mario Mitaj
Naser Aliji
Stavro Pilo
Elseid Hysaj
Ivan Balliu
Centrocampisti:
Kristjan Asllani
Ylber Ramadani
Juljan Shehu
Feta Fetai
Luis Hasa
Adrion Pajaziti
Arbër Hoxha
Taulant Seferi
Anis Mehmeti
Ernest Muçi
Sabah Kerjota
Attaccanti:
Rey Manaj
Mirlind Daku
Myrto Uzuni
Cristian Shpendi
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