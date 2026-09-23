NATIONS LEAGUE

I convocati di Rolando Maran per la sfida contro San Marino

C'è anche l'attaccante del Cesena Cristian Shpendi

I convocati di Rolando Maran per la sfida contro San Marino.

Ecco la lista dei convocati di Rolando Maran per la Nations League:

Portieri:

Etrit Berisha,

Alen Sherri,

Mario Dajsinani

Simon Simoni

Difensori:

Berat Gjimshiti

Ardian Ismajli

Marash Kumbulla

Klisman Cake

Samuele Sina

Mario Mitaj

Naser Aliji

Stavro Pilo

Elseid Hysaj

Ivan Balliu

Centrocampisti:

Kristjan Asllani

Ylber Ramadani

Juljan Shehu

Feta Fetai

Luis Hasa

Adrion Pajaziti

Arbër Hoxha

Taulant Seferi

Anis Mehmeti

Ernest Muçi

Sabah Kerjota

Attaccanti:

Rey Manaj

Mirlind Daku

Myrto Uzuni

Cristian Shpendi

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