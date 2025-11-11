I convocati di San Marino per la sfida alla Cechia
Sono 22 i giocatori scelti dal ct Roberto Cevoli per l'amichevole di giovedì.
Roberto Cevoli ha diramato la lista dei convocati per l'amichevole di giovedì contro la Cechia (ore 18:00, in diretta su San Marino RTV). Tornano in nazionale Giacomo Benvenuti, Filippo Fabbri e Samuel Pancotti. Tra i portieri c'è la novità Davide Colonna:
PORTIERI
Colombo Edoardo, Colonna Davide, De Angelis Mirco
DIFENSORI
Benvenuti Giacomo, Cevoli Michele, Fabbri Filippo, Riccardi Alberto, Rossi Dante Carlos, Tosi Alessandro, Valentini Giacomo
CENTROCAMPISTA
Golinucci Alessandro, Lazzari Lorenzo, Mularoni Marcello, Valli Casadei Matteo, Zannoni Samuele
ATTACCANTI
Berardi Filippo, Capicchioni Gabriel, Giacopetti Nicolas, Nanni Nicola, Pancotti Samuel, Sensoli Nicko, Vitaioli Matteo
[Banner_Google_ADS]