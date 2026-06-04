I convocati di San Marino per la sfida contro il Bangladesh

Il Ct Roberto Cevoli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il contro il Bangladesh, in programma alle ore 19:00 presso il San Marino Stadium.
PORTIERI
Amici Pietro, Colombo Edoardo, De Angelis Mirco
DIFENSORI
Benvenuti Giacomo, Cevoli Michele, Fabbri Filippo, Marinucci Pietro, Pasolini Marco, Riccardi Alberto, Rossi Dante Carlos, Sancisi Mattia, Tosi Alessandro
CENTROCAMPISTI
Capicchioni Lorenzo, Giocondi Simone, Lazzari Lorenzo, Meloni Cristian, Mularoni Marcello, Valli Casadei Matteo, Zannoni Samuele
ATTACCANTI
Berardi Filippo, Capicchioni Gabriel, Giacopetti Nicolas, Nanni Nicola, Pancotti Samuel, Salicioni Fausto, Tamagnini Simone.