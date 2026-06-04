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I convocati di San Marino per la sfida contro il Bangladesh

Sono 26 i giocatori scelti dal ct Roberto Cevoli per la partita

4 giu 2026
I convocati di San Marino per la sfida contro il Bangladesh

Il Ct Roberto Cevoli ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il contro il Bangladesh, in programma alle ore 19:00 presso il San Marino Stadium.

PORTIERI

Amici Pietro, Colombo Edoardo, De Angelis Mirco

DIFENSORI

Benvenuti Giacomo, Cevoli Michele, Fabbri Filippo, Marinucci Pietro, Pasolini Marco, Riccardi Alberto, Rossi Dante Carlos, Sancisi Mattia, Tosi Alessandro

CENTROCAMPISTI

Capicchioni Lorenzo, Giocondi Simone, Lazzari Lorenzo, Meloni Cristian, Mularoni Marcello, Valli Casadei Matteo, Zannoni Samuele

ATTACCANTI

Berardi Filippo, Capicchioni Gabriel, Giacopetti Nicolas, Nanni Nicola, Pancotti Samuel, Salicioni Fausto, Tamagnini Simone.





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