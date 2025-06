La lista dei 23 convocati da Roberto Cevoli per la trasferta in Bosnia, gara in diretta su San Marino RTV dalle ore 15 sabato 7 giugno: Amici, Benvenuti G., Benvenuti T., Capicchioni, Cevoli, Colombo, Contadini, Fabbri, Giacopetti, Golinucci A., Lazzari, Matteoni, Mularoni, Nanni, Pasolini, Riccardi, Rossi, Salicioni, Sensoli, Valentini G., Valli Casadei, Zannoni, Zavoli.