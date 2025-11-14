I convocati di San Marino per la trasferta in Romania

Il Ct Roberto Cevoli ha diramato la lista dei 22 giocatori per la trasferta in Romania, per l'ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali. C'è solo una novità con il ritorno di De Angelis al posto di Colonna nel terzetto dei portieri:
Benvenuti Giacomo
Berardi Filippo
Capicchioni Gabriel
Cevoli Michele
Colombo Edoardo
De Angelis Mirco
Fabbri Filippo
Giacopetti Nicolas
Golinucci Alessandro
Lazzari Lorenzo
Mularoni Marcello
Nanni Nicola
Pancotti Samuel
Riccardi Alberto
Rossi Dante Carlos
Sensoli Nicko
Tosi Alessandro
Valentini Giacomo
Valli Casadei Matteo
Vitaioli Matteo
Zannoni Samuele
Zavoli Matteo