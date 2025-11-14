TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:31 GP Valencia: Acosta il più veloce davanti a Bezzecchi 18:58 Cambio di passo: le reazioni degli alleati al richiamo del Psd 18:16 Bambini, nonni e zii, in Sicilia 17:53 Valanga di emendamenti alla manovra, quasi 5.500 17:29 Treno Bianco Azzurro: il binario si allunga di 100 metri 16:51 Giornata mondiale del diabete, ISS: prevenzione e benessere al centro 16:12 Caso Paganelli, archiviata l’accusa di atti persecutori contro la moglie di Dassilva 14:01 Associazione all'Ue: Luca Beccari incontrerà il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa 13:33 Osla, Tontini: “40 anni di impegno per il tessuto economico del Paese” 12:43 A lezione contro le truffe online: conoscere per difendersi
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio Samm.

I convocati di San Marino per la trasferta in Romania

di Elia Gorini
14 nov 2025
Foto: FSGC
Foto: FSGC

Il Ct Roberto Cevoli ha diramato la lista dei 22 giocatori per la trasferta in Romania, per l'ultima partita del girone di qualificazione ai Mondiali. C'è solo una novità con il ritorno di De Angelis al posto di Colonna nel terzetto dei portieri:

Benvenuti Giacomo
Berardi Filippo
Capicchioni Gabriel
Cevoli Michele
Colombo Edoardo
De Angelis Mirco
Fabbri Filippo
Giacopetti Nicolas
Golinucci Alessandro
Lazzari Lorenzo
Mularoni Marcello
Nanni Nicola
Pancotti Samuel
Riccardi Alberto
Rossi Dante Carlos
Sensoli Nicko
Tosi Alessandro
Valentini Giacomo
Valli Casadei Matteo
Vitaioli Matteo
Zannoni Samuele
Zavoli Matteo






Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio Samm.