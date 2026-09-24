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I convocati di San Marino per le sfide di Nations League

Roberto Cevoli ha diramato la lista allargata dei giocatori convocati per le prossime 4 partite di Nations League.

di Elia Gorini
24 set 2026
Roberto Cevoli, Ct di San Marino (Foto: FSGC)
Roberto Cevoli, Ct di San Marino (Foto: FSGC)

Ecco la lista allargata del ct Roberto Cevoli in vista delle sfide di Nations League contro Finlandia (26 settembre), Albania (29 settembre), Bielorussia (3 ottobre) e Albania (6 ottobre). Tutte le gare saranno trasmette in diretta sul canale digitale terrestre 550 di San Marino RTV.

Portieri

Colombo Edoardo, Gzira United (MLT)

De Angelis Mirco, Folgore

Zavoli Matteo, La Fiorita

Difensori

Benvenuti Giacomo, Fidelis Andria

Bugli Giulio Maria, Tropical Coriano

Cevoli Michele, Tropical Coriano

Fabbri Filippo, Mezzolara

Marinucci Pietro, Pietracuta

Pasolini Marco, Tropical Coriano

Riccardi Alberto, Tropical Coriano

Riggioni Bartolomeo, Lvpa Frascati

Rossi Dante Carlos, Tropical Coriano

Tosi Alessandro, Tropical Coriano

Centrocampisti

Capicchioni Lorenzo, Tropical Coriano

Della Balda Enea, Tropical Coriano

Giocondi Simone, Grifone Gialloverde

Golinucci Alessandro, Virtus

Lazzari Lorenzo, Tropical Coriano

Meloni Cristian, Young Santarcangelo

Mularoni Marcello, La Fiorita

Zannoni Samuele, Rimini

Attaccanti

Capicchioni Gabriel, FIU Panthers (USA)

Giacopetti Nicolas, Calvi Noale

Nanni Nicola, Arzignano Valchiampo

Pancotti Samuel, Folgore

Protti Nicholas, Misano

Salicioni Fausto, Tropical Coriano




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