I convocati di San Marino per le sfide di Nations League

Ecco la lista allargata del ct Roberto Cevoli in vista delle sfide di Nations League contro Finlandia (26 settembre), Albania (29 settembre), Bielorussia (3 ottobre) e Albania (6 ottobre). Tutte le gare saranno trasmette in diretta sul canale digitale terrestre 550 di San Marino RTV.
Portieri
Colombo Edoardo, Gzira United (MLT)
De Angelis Mirco, Folgore
Zavoli Matteo, La Fiorita
Difensori
Benvenuti Giacomo, Fidelis Andria
Bugli Giulio Maria, Tropical Coriano
Cevoli Michele, Tropical Coriano
Fabbri Filippo, Mezzolara
Marinucci Pietro, Pietracuta
Pasolini Marco, Tropical Coriano
Riccardi Alberto, Tropical Coriano
Riggioni Bartolomeo, Lvpa Frascati
Rossi Dante Carlos, Tropical Coriano
Tosi Alessandro, Tropical Coriano
Centrocampisti
Capicchioni Lorenzo, Tropical Coriano
Della Balda Enea, Tropical Coriano
Giocondi Simone, Grifone Gialloverde
Golinucci Alessandro, Virtus
Lazzari Lorenzo, Tropical Coriano
Meloni Cristian, Young Santarcangelo
Mularoni Marcello, La Fiorita
Zannoni Samuele, Rimini
Attaccanti
Capicchioni Gabriel, FIU Panthers (USA)
Giacopetti Nicolas, Calvi Noale
Nanni Nicola, Arzignano Valchiampo
Pancotti Samuel, Folgore
Protti Nicholas, Misano
Salicioni Fausto, Tropical Coriano