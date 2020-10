NAZIONALE I convocati di Varrella in vista di Lettonia e Gibilterra In programma l'11 e il 14 novembre. 25 i giocatori in lista

I convocati di Varrella in vista di Lettonia e Gibilterra.

Il CT della Nazionale Franco Varrella ha diramato l'elenco dei convocati per gli allenamenti in vista dell'amichevole con la Lettonia e della sfida di Nations League contro Gibilterra, in programma l'11 e il 14 novembre. 25 i giocatori in lista, nella quale ovviamente mancano i due attaccanti impegnati in Serie C, Filippo Berardi e Nicola Nanni.

