I convocati di Varrella per Kazakistan e Russia

Sono 24 i giocatori pre-convocati dal ct Franco Varrella in vista delle ultime due partite di qualificazione agli Europei 2020. Nella lista figurano i due pro Filippo Berardi e Nicola Nanni. Il giocatore della Vibonese è reduce da un ottimo periodo di forma con la maglia della sua squadra nel campionato di serie C girone C. Nello stesso girone anche il Monopoli di Nicola Nanni, che ieri è entrato al primo del secondo tempo nella sfida vittoriosa contro la Viterbese.

Discorso portieri. Con Elia Benedettini, in recupero, ma a disposizione del Novara solo dopo la sosta sono il portiere del San Marino Calcio Simone Benedettini, quello del Tre Fiori Aldo Simoncini e quello della Libertas Matteo Zavoli i tre convocati, gli stessi della doppia trasferta Belgio e Scozia. Con 61 presenze all'attivo, proprio Aldo Simoncini è il veterano del gruppo davanti al fratello Davide.

Nella lista anche i fratelli Vitaioli, Fabio e Matteo, con quest'ultimo in forte dubbio, entrambi non presenti in Belgio. Sempre a proposito di fratelli, ci sono anche Alessandro ed Enrico Golinucci. Di fatto il gruppo non si discosta più di tanto dall'ultimo doppio impegno, esce Alex Della Valle.

San Marino sfiderà sabato alle 18 il Kazakistan e martedì alle 20:45 la Russia. Per il momento i biancoazzuri hanno incassato 43 reti in totale non segnandone. L'ultimo gol realizzato è datato 4 settembre 2017 in Azerbaijan, occorre andare al 10 settembre 2013 per ritrovare l'ultimo realizzato al San Marino Stadium contro la Polonia.

Bella novità per il doppio impegno casalingo della nazionale anche la radiocronaca delle due partite live su Radio San Marino Classic, non mancheranno gli appuntamenti in diretta con il post partite per gol e interviste al termine delle due sfide.