I convocati per Cipro: torna Alessandro Golinucci

Sono 24 i giocatori inseriti in lista dal ct Cevoli. Di nuovo disponibile il centrocampista, dopo la squalifica

10 ott 2025
Foto: FSGC/DiePhotoSchmiede

Sale a 24 l'elenco dei convocati della Nazionale sammarinese in vista della partita contro Cipro, per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Rispetto alla sfida persa in Austria, torna a disposizione Alessandro Golinucci, dopo la squalifica. La gara è in programma domenica, alle 15, al San Marino Stadium.

Portieri:

Amici Pietro, Colombo Edoardo, Zavoli Matteo.

Difensori:

Cevoli Michele, Matteoni Giacomo, Pasolini Marco, Riccardi Alberto, Rossi Dante Carlos, Sammaritani Matteo, Tosi Alessandro, Valentini Giacomo.

Centrocampisti:

Capicchioni Lorenzo, Contadini Andrea, Golinucci Alessandro, Lazzari Lorenzo, Mularoni Marcello, Valli Casadei Matteo, Zannoni Samuele.

Attaccanti:

Berardi Filippo, Capicchioni Gabriel, Giacopetti Nicolas, Nanni Nicola, Sensoli Nicko, Vitaioli Matteo.




