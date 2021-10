Tra esattamente una settimana torna in campo la Nazionale che sarà impegnata in Polonia e poi di nuovo a San Marino per sfidare Andorra il 12 ottobre. Per prepararsi al meglio Franco Varrella ha predisposto una settimana di allenamenti a cominciare da lunedì a Serravalle B.

Venerdì la partenza per la Polonia, ricordiamo che la partita Polonia-San Marino di sabato alle 20,45 sarà trasmessa in diretta sul canale 93 di Rtv Sport.