EUROPEI U19 I ragazzi di Bonesso impegnati in Turchia

Sono ventuno i Biancazzurrini di Loris Bonesso che volano alla volta di Antalya, in Turchia, per il girone di qualificazione all'Europeo di categoria. I giovani sammarinesi affronteranno i padroni di casa (10 novembre, ore 17:00), la Romania (13 novembre, ore 13:00) e la Lettonia (16 novembre, ore 17:00).

A causa di un infortunio dell’ultimo minuto, Nicholas Lisi non ha potuto rispondere alla convocazione, al suo posto è stato convocato il centrocampista della San Marino Academy Giacomo Casali (10/02/2004), partito con i compagni questa mattina alla volta di Antalya, in Turchia.



