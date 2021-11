GIUDIZIARIA I vertici della Federcalcio a processo l'8 febbraio 2022 Sono accusati di concorso in amministrazione infedele continuata. Il giudice decidente è il Commissario della Legge Alberto Buriani

Fissata per l'8 febbraio 2022 alle 9.30 la prima udienza del processo in cui il Presidente della Federazione Sammarinese Gioco Calcio Marco Tura e il Segretario Generale del Consiglio Federale Luigi Zafferani, sono accusati di concorso in amministrazione infedele continuata. Il giudice decidente sarà il Commissario della Legge Alberto Buriani.

