I vertici della FSGC a Firenze hanno incontrato il presidente della Lega Pro, Matteo Marani

Il presidente della Federcalcio Marco Tura ed il Segretario Generale Luigi Zafferani sono stati a Firenze, per incontrare il Neopresidente di Lega Pro – Matteo Marani. Un’occasione per conoscersi anche alla luce delle diverse iniziative condotte in sinergia dai due enti calcistici nell’arco degli ultimi anni. La Federcalcio sammarinese ha fatto dono della maglia della Nazionale di San Marino e di un gagliardetto al Presidente Marani, al quale i vertici della FSGC hanno rivolto un invito a San Marino in occasione di una partita della Nazionale.

